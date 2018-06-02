في لقاء ودي

المنتخب الإنجليزي يتغلب على نيجيريا استعداداً لكأس العالم

  • السبت 02, يونيو 2018 في 11:24 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
حقق المنتخب الإنجليزي، فوزاً معنوياً مهماً، على نظيره النيجيري 2 /1 في المباراة الودية، التي جمعت بينهما على استاد ويمبلي، في إطار تحضيراته لكأس العالم في روسيا .
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره النيجيري، 2 /1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما على استاد ويمبلي، في إطار تحضيراته لكأس العالم في روسيا .
 
تقدم جاري كاهيل بهدف لإنجلترا في الدقيقة السابعة، ثم أضاف القائد هاري كين الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 39 ورد اليكس ايووبي بهدف لنيجيريا في الدقيقة الـ 47.
 
ويلتقي منتخب إنجلترا الخميس المقبل مع كوستاريكا، فيما يلتقي منتخب نيجيريا الأربعاء المقبل مع التشيك ودياً.
 
ويشارك منتخب إنجلترا في المونديال، ضمن المجموعة السابعة بجانب بلجيكا وتونس وبنما.