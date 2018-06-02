الأخضر السعودي يطير إلى روسيا السبت المقبل

الشارقة 24 - محمود علي:

تتجه بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، السبت المقبل، استعداداً للمشاركة في كأس العالم الذي سيقام خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.

ويطير المنتخب الوطني إلى روسيا، بعد معسكر سويسرا الحالي ولقاء منتخب ألمانيا في العاشر من يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب السعودي عبر طائرة خاصة، قبل 48 ساعة من كل مواجهة في مدن موسكو، روستوف، فولفوجراد، المقرر أن يواجه بها المنتخبات المنافسة له في المجموعة.

ويقدم خوان بيتزي، مدرب الأخضر، قائمة الأسماء النهائية المشاركة في البطولة -23 لاعباً فقط، وذلك قبل 4 يونيو الموعد النهائي المحدد من قبل الفيفا.

ويستعد الأخضر السعودي لمواجهة منتخب بيرو الأحد في إطار الاستعدادات للمونديال أيضاً.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم، إلى جانب كل من روسيا، مصر، وأوروجواي.