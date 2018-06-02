أبرز ملامح المنتخب الأرجنتيني المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يقود النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين، في منافسات بطولة العالم التي ستنطلق في روسيا بعد أسبوعين، فمن هو منتخب الأرجنتين.

- يشارك للمرة الـ 17 في كأس العالم، وتوج بطلا عامي 1978 و1986، وحل وصيفاً في 1930 و1990 و2014، وبلغ ربع النهائي في 1966 و1998 و2006 و2010.

- تصنيف الفيفا: 5 في 17 مايو 2018.

- اللقب: "ألبيسيلستي"، أي "أبيض وأزرق سماوي".

- المدرب: خورحي سامباولي "منذ يونيو 2017".

- رئيس الاتحاد: كلاوديو تابيا.

- أبرز لاعب: ليونيل ميسي.

- أبرز الأندية: بوكا جونيورز وريفر بلايت وايندبندينتي وراسينغ كلوب.

- بلغ النهائيات بعد فوزه في الجولة الأخيرة من التصفيات على الإكوادور.

- التشكيلة الرسمية، من 23 لاعباً :

- حراسة المرمى: ناهويل غوزمان "تايغرز مونتيري المكسيكي"، ويلي كاباييرو "تشلسي الإنجليزي"، فرانكو أرماني "ريفر بلايت".

- الدفاع: ماركوس روخو "مانشستر يونايتد الإنجليزي"، نيكولاس أوتامندي "مانشستر سيتي الإنجليزي"، غابريال مركادو "إشبيلية الإسباني"، فيديريكو فازيو "روما الإيطالي"، نيكولاس تاليافيكو "أياكس أمستردام الهولندي"، ادواردو سالفيو "بنفيكا البرتغالي"، ماركوس أكونيا "سبورتينغ لشبونة البرتغالي"، كريستيان أنسالدي "تورينو الإيطالي"، خافيير ماسكيرانو "هيبي فورتشون الصيني".

- الوسط: لوكاس بيليا "ميلان الإيطالي"، إيفر بانيغا "إشبيلية"، أنخل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو "باريس سان جرمان الفرنسي"، مانويل لانزيني "وست هام يونايتد الإنجليزي"، مكسيميليانو ميزا "انديبندينتي".

- الهجوم: ليونيل ميسي "برشلونة الإسباني"، سيرخيو أغويرو "مانشستر سيتي"، غونزالو هيغواين وباولو ديبالا "يوفنتوس الإيطالي" وكريستيان بافون "بوكا جونيورز".