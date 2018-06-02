أبرز ملامح المنتخب الفرنسي المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يقود المدرب ديديه ديشامب، المتوج بكأس العالم 1998، كتيبة المنتخب الفرنسي لكرة القدم المشارك في نهائيات روسيا 2018، بهدف تحقيق اللقب للمرة الثانية لمنتخب الديوك، فماهي أهم نقاط منتخب فرنسا.

يشارك للمرة الخامسة عشرة، توج بطلاً عام 1998 ووصيفاً في 2006، وحل ثالثاً في 1958 و1986.

كأس أوروبا: توج عامي 1984 و2000، وحل وصيفاً في 2016، وبلغ نصف النهائي في 1996.

- الألعاب الأولمبية: ذهبية 1984

- تصنيف الفيفا: السابع في 17 مايو .2018

- اللقب: "الزرق" أو "الديوك".

- المدرب: ديدييه ديشان "منذ يوليو 2012".

- رئيس الاتحاد: نويل لو غريت.

- أبرز لاعب: أنطوان غريزمان ، وبول بوغبا.

- عدد مزاولي اللعبة: أكثر من مليونين.

- أبرز الأندية: باريس سان جرمان وليون ومرسيليا وموناكو.

- بلغ النهائي بتصدره المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية.

- تشكيلة اللاعبين الـ 23:

- للمرمى: هوغو لوريس "توتنهام الإنجليزي"، ستيف مانداندا "مرسيليا"، ألفونس أريولا "باريس سان جرمان"

الدفاع: صامويل أومتيتي "برشلونة الإسباني"، لوكاس هرنانديز "أتلتيكو مدريد الإسباني"، بريسنل كيمبيبي "باريس سان جرمان"، بنجامان مندي "مانشستر سيتي الإنجليزي"، بنجامان بافار "شتوتغارت الألماني"، عادل رامي "مرسيليا"، جبريل سيديبيه "موناكو"، رافايل فاران "ريال مدريد الإسباني".

الوسط: نغولو كانتي "تشلسي الإنجليزي"، بليز ماتويدي "يوفنتوس الإيطالي"، ستيفن نزونزي "إشبيلية الإسباني"، بول بوغبا "مانشستر يونايتد الإنجليزي"، كورنتان توليسو "بايرن ميونيخ الألماني"

الهجوم: عثمان دمبيلي "برشلونة الإسباني"، أوليفييه جيرو "تشلسي الإنجليزي"، نبيل فقير "ليون"، أنطوان غريزمان "أتلتيكو مدريد"، كيليان مبابي "باريس سان جرمان"، فلوريان توفان "مرسيليا"، وتوما ليمار "موناكو".