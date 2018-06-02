نادي ليجانيس يتعاقد مع المدرب ماوريسيو بيليجرينو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي ليجانيس الإسباني لكرة القدم، تعيين المدرب ماوريسيو بيليجرينو مديراً فنياً للفريق بعقد يستمر لمدة عام واحد.

وكان بيليجرينو "46 عاماً"، قد أقيل من تدريب ساوثهامبتون الإنجليزي في مارس الماضي، بعد أن حقق الفريق انتصاراً واحداً خلال 17 مباراة، وحل مكانه مارك هيوز الذي حسم بقاء الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لبيليجرينو تدريب ديبورتيفو ألافيس وبلنسية، في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسيحل مكان آسير جاريتانو الذي رحل عن تدريب ليجانيس لتولي مسؤولية ريال سوسييداد اعتباراً من الموسم المقبل.