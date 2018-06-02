منتخب كرواتيا يواصل الاستعداد لنهائيات مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يواجه منتخب كرواتيا مهمة صعبة في المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويوجد في المنتخب عدد من اللاعبين الموهوبين أمثال لوكا مودريتش، وماتيو كوفاسيتش من فريق ريال مدريد، وإيفان راكيتيش من فريق برشلونة وماريو ماندزوكيتش من فريق يوفنتوس.

وكانت المشاركة الأولى لكرواتيا في نهائيات كأس العالم قبل 20 عاماً، وفاجأ منتخبها آنذاك العالم حين حلّ ثالثاً في البطولة، واليوم، يأمل محبو كرواتيا أن يحقق منتخبهم، الذي يضم العديد من النجوم الكبار، إنجازاً مشابهاً.

ولم يكن مشوار تأهل كرواتيا إلى النهائيات سهلاً، إذ أجبر المنتخب على لعب مواجهة ملحق أوروبي في التصفيات.