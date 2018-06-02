منتخب تونس يتعادل مع تركيا استعداداً لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





خيم التعادل الإيجابي، 2/2، على المباراة الودية التي جمعت المنتخب التونسي الأول لكرة القدم بنظيره التركي في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

تقدم المنتخب التركي بهدف سجله جينك توسن من ركلة جزاء في الدقيقة 54 وتعادل أنيس البدري للمنتخب التونسي في الدقيقة 56، ثم سجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للمنتخب التونسي في الدقيقة 79 قبل أن يسجل كاجلار سويونكو هدف التعادل للمنتخب التركي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وأنهى المنتخب التركي المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد جينك توسن في الدقيقة 61.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الإسباني يوم 9 يونيو الجاري، في آخر تجاربه الودية قبل التوجه إلى روسيا لخوض غمار منافسات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.

ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة السابعة بجوار منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.