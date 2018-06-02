المنتخب الأرجنتيني يواصل الاستعداد لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تدرب لاعبو منتخب الأرجنتين للمرة الأولى في معسكر الفريق بمدينة برشلونة الإسبانية.

وبقيادة المدرب خورخى سامباولي يواصل منتخب الأرجنتين استعداداته على ملاعب التمارين الخاصة بنادي برشلونة المعروفة جداً لنجم الفريق ليونيل ميسي.

وبعد الفوز على منتخب هاييتي بـ 4 أهداف للاشئ، الأربعاء الماضي، في بيونس آيريس، اشتكى سامباولي من السفر الطويل قبل الذهاب لروسيا، حيث قال إن منتخب الأرجنتين كان باستطاعته اللعب في برشلونة.

منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني في نهائيات 2014 سيبدأ مبارياته في النهائيات بمقابلة منتخب آيسلندا في العاصمة الروسية موسكو، في 16 يونيو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، بعدها يقابل كرواتيا ونيجيريا.