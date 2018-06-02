منتخب فرنسا يقسو على إيطاليا استعداداً لكأس العالم في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أرسل منتخب فرنسا لكرة القدم، رسائل تحذيرية لكل منتخبات مونديال روسيا، عقب فوزه السهل على نظيره الإيطالي 3-1 على ملعب اليانز ريفيير في نيس.

بكرت فرنسا في افتتاح التسجيل بعد حصولها على ركلة حرة، وتابع مدافع برشلونة الإسباني صامويل اومتيتي الكرة بعد التنفيذ بيسراه في سقف الزاوية اليمنى في الدقيقة 8.

وارتكب لاعب وسط كروتوني، رولاندو ماندراغورا، خطأ في المنطقة المحرمة ضد لوكاس هرنانديز، وتم استخدام تقنية الفيديو قبل احتساب ركلة جزاء تصدى لها أنطوان غريزمان، وسجل منها هدف التعزيز للفرنسيين في الدقيقة 29.

وقلص ليوناردو بونوتشي الفارق عندما تابع بيمناه في الشباك كرة نفذت من ركلة حرة في الدقيقة 36.

واستهلت إيطاليا الشوط الثاني بقوة، وحاول ماريو بالوتيلي في الدقيقة الأولى منه إثر تمريرة من دومينيكو بيراردي، ثم أرسل كرة برأسه بعد ركنية إلى ماتيا كالدارا الذي أخطأ المرمى.

واستمر إهدار الفرص من جانب الإيطاليين لا سيما كالدارا وفيديريكو كييزا وبيراردي، واستغل منتخب "الديوك" اندفاع لاعبي "الآتزوري" إلى الأمام، فأضاف ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وكانت فرنسا حسمت مباراتها الأولى مع جمهورية آيرلندا بهدفين نظيفين في ثلاث دقائق، وستواصل استعداداتها للمونديال بمواجهة الولايات المتحدة في 9 يونيو، قبل أن تبدأ مشوارها الروسي في 16 منه ضد أستراليا في المجموعة الثالثة التي تضم البيرو والدنمارك أيضاً.