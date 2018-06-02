تونس تتعادل مع تركيا ضمن استعداداتها لكأس العالم

الشارقة 24 - محمود علي:

أخفقت تونس في الاستفادة من تفوقها العددي لتتعادل 2-2 مع تركيا، ودياً، مساء أمس الجمعة، في سويسرا، في إطار استعدادات "نسور قرطاج" لكأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا الشهر.

وتقدم منتخب تركيا الغائب عن نهائيات كأس العالم عندما حصل على ركلة جزاء بعد عرقلة مهاجمه جينك طوسون داخل المنطقة، وسددها اللاعب بنفسه بنجاح في الدقيقة 54، لكن لاعب الوسط أنيس البدري أدرك التعادل لتونس بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة من خارج المنطقة.

وأكمل منتخب تركيا المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد هدافه طوسون بسبب مناوشات مع جمهور فريقه بعد ساعة من اللعب، حيث قامت بعض الجماهير بالنزول إلى ملعب المباراة.

ومنح لاعب الوسط فرجاني ساسي التفوق لتونس بإحراز الهدف الثاني بعد أن استفاد من ارتباك دفاعي، وسدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم قبل أن تدخل المرمى قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية، خطف منتخب تركيا التعادل مستفيداً من كرة عرضية أخفق دفاع تونس في تشتيتها قبل أن تجتاح جماهير المنتخب التركي أرض الملعب.