المنتخب البرتغالي يواصل الاستعداد لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عقد لاعبو منتخب البرتغال حصة مران ومؤتمراً صحفياً الجمعة، استعداداً لملاقاة بلجيكا في مواجهة ودية ضمن التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

ولم تذق بلجيكا بقيادة المدرب روبيرتو مارتينيز، خسارة في آخر 16 مواجهة، ويغيب رونالدو عن صفوف المنتخب البرتغالي بهدف نيل قسط من الراحة، بعد موسم طويل اختتمه بالفوز بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد.

وقد تكون نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، آخر بطولة كأس عالم لنجم البرتغال كريستيانو رونالدو صاحب 33 سنة، وسيأمل رونالدو إذن بالفوز بالكأس أكثر من أي وقت مضى.

وكان رونالدو قد فاز بأول كأس من بطولة دولية كبرى مع البرتغال في كأس أمم أوروبا 2016.

ويقود رونالدو الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرتغال في النهائيات الروسية، بعد أسبوعين للعب في مجموعة صعبة، تضم الجارة إسبانيا التي يلعب ويحقق الألقاب مع فريق عاصمتها ريال مدريد.

وسيساعد رونالدو في هجوم المنتخب، المهاجم أندريه دياز والذي شارك للمرة الأولى مع البرتغال ضمن بطولة كأس القارات في روسيا العام الفائت، والتي فازت البرتغال بالمركز الثالث فيها.