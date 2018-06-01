الصربي دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي بطولة فرنسا للتنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تجاوز الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول في العالم سابقاً، عقبة الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت، وبلغ الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، على ملاعب رولان غاروس الترابية.

وفاز دجوكوفيتش المصنف الـ 20 في البطولة، على باوتيستا آغوت الذي يشارك في هذه البطولة رغم وفاة والدته الأسبوع الماضي، بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 6-4 و6-7 (6-8) و7-6 (7-4) و6-2.

وهي المرة التاسعة على التوالي، التي يبلغ فيها دجوكوفيتش ثمن نهائي رولان غاروس، وأعلن بعد الفوز: "استغرقت المباراة أربع ساعات، إنني متعب جداً، باوتيستا آغوت لعب بصبر أكثر مني، لكني سعيد جداً بالفوز".