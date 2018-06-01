المنتخب الإنجليزي يواصل الاستعداد لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ضمن استعدادات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا، قاد المدرب غاريث ساوثغيت لاعبيه في حصة مران قبل مواجهة السبت أمام الضيف نيجيريا في ويمبلي.

غاب لاعب مانشستر يونايتد فيل جونز عن الحصة التدريبية، لأنه رزق بمولود، وسيغيب أيضاً عن مواجهة السبت أيضاً.

وسينضم لاعبا ليفربول الآخران ،جوردان هندرسون وترينت أليكساندر آرنولد، إلى تشكيلة المنتخب السبت، بعد انشغالهما مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستلعب إنجلترا مواجهة ودية ثانية مع كوستاريكا يوم السابع من الشهر الجاري، قبل السفر إلى مقر المنتخب قرب سان بطرسبورغ في روسيا، يوم الثاني عشر منه.

يذكر أن إنجلترا تلعب في مجموعة تضم تونس وبنما وبلجيكا.