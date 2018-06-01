السماح لغوريرو قائد منتخب بيرو في المشاركة بنهائيات كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سيسمح لقائد منتخب بيرو باولو غوريرو باللعب في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد موافقة محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا على رفع عقوبة تناول المنشطات مؤقتاً.

وقررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" رفع العقوبة مؤقتاً، والتي تمتد لمدة 14 شهراً حتى الاستماع للاستئناف للاعب البالغ من العمر 34 عاماً.

وأكدت الفحوصات التي جرت شهر أكتوبر الماضي بوجود مادة الكوكاين الممنوعة في عينة الاختبار.

تم أخذ العينة من غوريرو بعد التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA ضد الأرجنتين والتي أكدت على أن الاختبار الإيجابي نتيجة شرب الشاي الملوث ليتم حظره في البداية لمدة 12 شهراً من قبل الهيئة الحاكمة لكرة القدم.

وقامت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا بعد ذلك بخفض هذا الإيقاف إلى النصف، لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" ناشدت لجنة CAS، وبعد أقل من أسبوعين من انتهاء حظره الذي استمر ستة أشهر في مايو، مددته إلى 14 شهراً.

يذكر بأن منتخب بيرو، يشارك في النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1982 .

ويقبع منتخب بيرو في النهائيات في المجموعة الثالثة حيث يفتتح مبارياته أمام الدنمارك في 16 يونيو قبل مقابلة فرنسا في 21، بينما يلعب المباراة الثالثة أمام أستراليا في 26 يونيو.