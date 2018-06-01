جولدن ستيت يتغلب على كليفلاند في نهائي السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قدم جولدن ستيت واريورز وغريمه كليفلاند كافاليرز انطلاقة مثيرة لمواجهتهما في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حيث حقق حامل اللقب واريورز الفوز 124 - 114 في المباراة الأولى بالمواجهة، بعد وقت إضافي.

ويتصارع الفريقان مع بعضهما البعض في الدور النهائي للموسم الرابع على التوالي، وقد شهدت المباراة الأولى صراعاً آخراً بين ستيفن كاري نجم واريورز وليبرون جيمس نجم كافاليرز وصيف بطل الموسم الماضي.

وعلى ملعب "أوراكل أرينا" معقل فريق واريورز في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، سجل كاري 29 نقطة لحامل اللقب، وأضاف كيفن دورانت 26 نقطة وكلاي طومسون 24 نقطة للفريق.

وعلى الجانب الآخر، تألق ليبرون جيمس بشكل هائل وأحرز لكافاليرز 51 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ليقود الفريق إلى التعادل 117 - 117 مع نهاية الربع الرابع.

لكن واريورز تقدم بـ 9 نقاط خلال الوقت الإضافي، حيث تأخر كافاليرز في التسجيل إلى ما قبل النهاية بنحو دقيقتين، ليحسم واريورز الفوز ويتقدم 1 - صفر بالمواجهة.