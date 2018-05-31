قبل 15 يوماً

المنتخب الأرجنتيني يصل برشلونة للاستعداد لنهائيات كأس العالم

  • الخميس 31, مايو 2018 في 11:54 م
  • منتخب الأرجنتين لحظة الوصول لبرشلونة
    منتخب الأرجنتين لحظة الوصول لبرشلونة
وصل لاعبو منتخب الأرجنتين، إلى برشلونة، مقر معسكر المنتخب، للاستعداد لنهائيات كأس العالم، التي تنطلق في 14 يونيو المقبل.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
حط نجوم منتخب الأرجنتين رحالهم، في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يُعسكِر المنتخب للمران استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا بعد أسبوعين.
 
وكان الرئيس الأرجنتيني ماوريتسيو مساري، قد ودع بنفسه نجوم منتخب الأرجنتين لكرة القدم، قبل سفرهم من بوينس آيرس إلى معسكر مرانهم في برشلونة الإسبانية .
 
وقد فازت الأرجنتين على هاييتي برباعية نظيفة، في مواجهة ودية الثلاثاء الفائت، على هامش الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.
 
وسجل النجم الأرجنتيني ميسي، ثلاثية من أهداف الفوز.
 
وتلاقي الأرجنتين كلاً من آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا في دور المجموعات في النهائيات في روسيا.