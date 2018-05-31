المنتخب الأرجنتيني يصل برشلونة للاستعداد لنهائيات كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حط نجوم منتخب الأرجنتين رحالهم، في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يُعسكِر المنتخب للمران استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا بعد أسبوعين.

وكان الرئيس الأرجنتيني ماوريتسيو مساري، قد ودع بنفسه نجوم منتخب الأرجنتين لكرة القدم، قبل سفرهم من بوينس آيرس إلى معسكر مرانهم في برشلونة الإسبانية .

وقد فازت الأرجنتين على هاييتي برباعية نظيفة، في مواجهة ودية الثلاثاء الفائت، على هامش الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

وسجل النجم الأرجنتيني ميسي، ثلاثية من أهداف الفوز.

وتلاقي الأرجنتين كلاً من آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا في دور المجموعات في النهائيات في روسيا.