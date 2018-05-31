كيف ودع لاعبو ريال مدريد مدربهم الأسطوري زيدان؟

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ودع لاعبو ريال مدريد مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، والذي قادهم للتتويج بدوري الأبطال في ثلاث مواسم متتالية، وجاءت كلماتهم مؤثرة للغاية.

البرازيلي مارسيلو: تعلمت منك الكثير، استمتعت كطفل بكل تدريب وكل لعبة وكل نصيحة، أنت مميز بالنسبة لي، صنعت تاريخاً بتفانيك وعملك وشغفك، وقبل كل شيء بتواضعك.. شكراً على كل شيء.

الشاب أسينسيو: أشكرك على كل ما قمت به لأجلي ومن أجل الفريق، كان شرفاً أن أتمكن من الفوز معك، والتعلم منك هذين الموسمين، أتمنى لك الأفضل!

النجم كريستيانو رونالدو: لقد كان فخراً كبيراً أن أكون لاعبك.. شكراً جزيلاً لك!

الحارس كيلور نافاس: شكراً على دعمك الكبير لي في لحظات السعادة، وقبل كل شيء في اللحظات الصعبة.. شكراً على كوننا أسرة وشكراً على نصائحك وتلك الابتسامة على وجهك. حياة طيبة!

لاعب الوسط إيسكو: إنه من دواعي سروري أنني تدربت تحت قيادتك.. وتعلمت منك الكثير.. لقد فزنا بكل شيء، وأنجزت مهمة تاريخية للفريق، أتمنى لك التوفيق.