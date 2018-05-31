بعد خبر الاستقالة المفاجئ

كيف ودع لاعبو ريال مدريد مدربهم الأسطوري زيدان؟

  • الخميس 31, مايو 2018 في 9:52 م
  • زيدان محمولاً على أكتاف لاعبي ريال مدريد
    زيدان محمولاً على أكتاف لاعبي ريال مدريد
تفاجأ لاعبو ريال مدريد، باستقالة قائدهم ومدربهم زين الدين زيدان، يوم الخميس، بعد أن قاد الميرنغي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
ودع لاعبو ريال مدريد مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، والذي قادهم للتتويج بدوري الأبطال في ثلاث مواسم متتالية، وجاءت كلماتهم مؤثرة للغاية.
 
البرازيلي مارسيلو: تعلمت منك الكثير، استمتعت كطفل بكل تدريب وكل لعبة وكل نصيحة، أنت مميز بالنسبة لي، صنعت تاريخاً بتفانيك وعملك وشغفك، وقبل كل شيء بتواضعك.. شكراً على كل شيء.
 
الشاب أسينسيو: أشكرك على كل ما قمت به لأجلي ومن أجل الفريق، كان شرفاً أن أتمكن من الفوز معك، والتعلم منك هذين الموسمين، أتمنى لك الأفضل!
 
النجم كريستيانو رونالدو: لقد كان فخراً كبيراً أن أكون لاعبك.. شكراً جزيلاً لك!
 
الحارس كيلور نافاس: شكراً على دعمك الكبير لي في لحظات السعادة، وقبل كل شيء في اللحظات الصعبة.. شكراً على كوننا أسرة وشكراً على نصائحك وتلك الابتسامة على وجهك. حياة طيبة!
 
لاعب الوسط إيسكو: إنه من دواعي سروري أنني تدربت تحت قيادتك.. وتعلمت منك الكثير.. لقد فزنا بكل شيء، وأنجزت مهمة تاريخية للفريق، أتمنى لك التوفيق.