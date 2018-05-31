منتخب اليابان يعلن تشكيلته النهائية لمونديال روسيا 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أعلن مدرب اليابان، أكيرا نيشينو، تشكيلته لمنتخب اليابان المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

واستدعى المدرب اللاعبين كيسوكي هوندا وشينجي كاغاوا وغيرهم من اللاعبين الذين شاركوا مع اليابان في البرازيل قبل أربع سنوات، حين فشل محاربو الساموراي في التأهل عن دور المجموعات.

هذا وكان المنتخب لعب مواجهته الأولى بقيادة نيشينو أمس الأربعاء، وخسر فيها مع غانا وديا بهدفين نظيفين. ويخلف المدرب الجديد، المدرب وحيد خليلوزيتش الذي أقاله اتحاد الكرة في اليابان قبل شهرين من النهائيات في روسيا.

ومن المقرر أن تلعب اليابان مواجهتين وديتين بعد، الأولى مع سويسرا في سويسرا، والثانية مع الباراغواي في النمسا.

وتلعب اليابان في مجموعة سهلة نسبياً في نهائيات كأس العالم، تجمعها مع كولومبيا وبولندا والسنغال.