مسيرة حافلة للفرنسي زيدان مع ريال مدريد الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أعلن الفرنسي زين الدين زيدان اليوم الخميس، رحيله عن الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد أيام من قيادته للقب الثالث توالياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان زيدان قد تولى تدريب الريال في يناير 2016 عقب إقالة رافاييل بينيتيز، وقد حقق مع الملكي إنجازاً غير مسبوقاً، حيث بات أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يقود فريقاً للفوز باللقب في ثلاثة مواسم.

وقد عزز الريال رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بدوري الأبطال حيث رفع رصيده إلى 13 لقباً.

وقال زيدان للصحافيين اليوم الخميس، "قررت عدم الاستمرار للعام المقبل في تدريب ريال مدريد. إنها اللحظة المناسبة للجميع، ربما يبدو الأمر غريباً، ولكن هذا القرار كان يجب أن يتخذ لمصلحة الجميع".

وأنهى ريال مدريد الموسم المنقضي بفارق 18 نقطة خلف برشلونة الفائز بلقب الدوري الإسباني، لكنه أنقذ موسمه إثر التتويج بدوري الأبطال بالفوز على ليفربول الإنجليزي 3 / 1 يوم السبت الماضي في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وخلال مسيرته التدريبية، توج زيدان "45 عاماً" حتى الآن بتسعة ألقاب من بينها ثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال في موسم 2016 / 2017 .

فيما يلي نبذة عن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان:

تاريخ الولادة: 23 يونيو 1972

مكان الولادة: مرسيليا

الجنسية: الفرنسية من أصول جزائرية

الطول: 1.85 م

الوزن: 78 كلغ

لاعب سابق في خط الوسط

مسيرته كلاعب:





- الأندية التي دافع عنها: كان (1988-1992) ، بوردو (1992-1996) ، يوفنتوس الإيطالي (1996-2001) وريال مدريد الإسباني (2001-2006).

خاض 506 مباراة مع الأندية التي دافع عن ألوانها وسجل 95 هدفاً.

خاض 108 في المسابقات الأوروبية (82 في دوري الأبطال و26 في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ")، سجل خلالها 18 هدفاً.

مع منتخب فرنسا: لعب 108 مباريات (101 مباراة أساسيا، 7 مباريات احتياطيا، حمل شارة القائد في 25 مباراة)، سجل 31 هدفاً.

آخر مباراة دولية: 9 يوليو 2006، فرنسا-إيطاليا في نهائي كأس العالم.

سجله كلاعب:





كأس العالم: 1998.

كأس أوروبا: 2000.

دوري أبطال أوروبا: 2002.

كأس إنتركونتيننتال "كأس العالم للأندية حالياً": 1996 و2002.

الدوري الإيطالي: 1997 و1998.

الكأس السوبر الإيطالية: 1997.

الدوري الإسباني: 2001 و2003.

الألقاب الفردية:





جائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول في 1998.

أفضل لاعب حسب الاتحاد الدولي "فيفا": 1998 و2000 و2003.

أفضل لاعب حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي "ويفا": 2002.

أفضل لاعب في المونديال: 2006.

سجله كمدرب:





دوري أبطال أوروبا: 2016 و2017 و2018.

الكأس السوبر الأوروبية: 2016.

الدوري الإسباني: 2017.

الكأس السوبر الإسبانية: 2017.

كأس العالم للأندية: 2016 و2017.