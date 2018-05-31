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النجم فرانك لامبارد مدرباً لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي

  • الخميس 31, مايو 2018 في 12:54 م
  • فرانك لامبارد أثناء توقيع العقد
    فرانك لامبارد أثناء توقيع العقد
تعاقد نادي ديربي كاونتي الإنجليزي مع فرانك لامبارد، لاعب تشيلسي السابق، ليقود الفريق الأول لكرة القدم كمدير فني، لمدة 3 سنوات.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
أعلن نادي ديربي كاونتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الخميس، تعيين فرانك لامبارد، لاعب تشيلسي السابق، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات.
 
وكان لامبارد، الذي حصل على وظيفته الأولى كمدرب، من بين 20 مرشحاً لتدريب الفريق، وأصبح سابع مدرب لديربي في آخر 3 سنوات.
 
وسيكون لامبارد خليفة لجاري رويت، الذي رحل عن النادي لتدريب فريق ستوك سيتي.
 
يذكر أن لامبارد " 39 عاماً" لعب 106 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وشارك في 649 مباراة مع تشيلسي، كما لعب لامبارد لأندية ويستهام ومانشستر سيتي ونيويورك سيتي.