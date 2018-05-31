النجم فرانك لامبارد مدرباً لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي ديربي كاونتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الخميس، تعيين فرانك لامبارد، لاعب تشيلسي السابق، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات.

وكان لامبارد، الذي حصل على وظيفته الأولى كمدرب، من بين 20 مرشحاً لتدريب الفريق، وأصبح سابع مدرب لديربي في آخر 3 سنوات.

وسيكون لامبارد خليفة لجاري رويت، الذي رحل عن النادي لتدريب فريق ستوك سيتي.

يذكر أن لامبارد " 39 عاماً" لعب 106 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وشارك في 649 مباراة مع تشيلسي، كما لعب لامبارد لأندية ويستهام ومانشستر سيتي ونيويورك سيتي.