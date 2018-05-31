المنتخب الفرنسي يختبر قوته قبل المونديال بمواجهة الآزوري

الشارقة 24 – أسعد خليل:





قبل أسبوعين فقط على انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ستكون جماهير كرة القدم في أوروبا وجميع أنحاء العالم على موعد مع واحدة من أبرز المواجهات الكلاسيكية في عالم اللعب، وإن افتقدت كثيراً من نكهتها وفتنتها هذه المرة.

ويحل المنتخب الإيطالي ضيفاً على نظيره الفرنسي في نيس حيث تمثل المباراة الودية بينهما، الجمعة، من الخطوات المهمة على طريق استعدادات المنتخب الفرنسي للمونديال الروسي، فيما يغيب المنتخب الإيطالي "الآزوري"، عن فعاليات المونديال هذه المرة.

ويخوض المنتخب الفرنسي فعاليات الدور الأول للمونديال، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات أستراليا وبيرو والدنمارك.