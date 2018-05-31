روسيا تخسر أمام النمسا استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل المنتخب الروسي لكرة القدم نتائجه المخيبة في مبارياته الودية استعداداً لنهائيات كأس العالم التي ستقام على ملاعبه بدءاً من منتصف الشهر القادم، بعدما خسر صفر / 1 أمام مضيفه منتخب النمسا ودياً.

يدين المنتخب النمساوي، الذي أخفق في التأهل للمونديال الروسي، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أليساندرو شوبف، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28.

عجز منتخب روسيا عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتكبد خسارته الثالثة على التوالي منذ الإعلان عن قرعة مرحلة المجموعات للمونديال في شهر ديسمبر الماضي، ليثير قلق جماهيره قبل انطلاق منافسات البطولة.

ويستهل المنتخب الروسي مبارياته في كأس العالم بمواجهة منتخب السعودية يوم 14 يونيو القادم في المباراة الافتتاحية للمسابقة، قبل أن يواجه نظيره المصري بعدها بخمسة أيام، ثم يختتم مبارياته بالدور الأول بملاقاة منتخب أوروجواي يوم 25 من نفس الشهر.