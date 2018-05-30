الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد مشاركة صلاح في كأس العالم

الشارقة 24 - محمود علي:

طمأن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجماهير على حالة المهاجم محمد صلاح، وأكد أن هداف ليفربول سيكون حاضراً في كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري عبر صفحته في "فيس بوك" الأربعاء: "بعد لقاء هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وطبيب المنتخب محمد أبو العلا... اتحاد الكرة يؤكد من جديد: صلاح في كأس العالم إن شاء الله".

وتوجه أبو ريدة برفقة طبيب المنتخب لمدينة بلنسية الإسبانية، حيث يتلقى صلاح، أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز وهداف البطولة، العلاج بعد إصابة قوية في الكتف خلال خسارة ليفربول 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي.

ولم يحسم اتحاد الكرة مسألة لحاق صلاح بالمباراة الأولى لمصر بكأس العالم أمام أوروجواي، يوم 15 يونيو المقبل، بينما أكد الطبيب أبو العلا أن فترة العلاج "لن تزيد على ثلاثة أسابيع".

وكان روبن بونس طبيب ليفربول صرح لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن صلاح سيغيب عن اللعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ما يهدده بالغياب عن دور المجموعات، لكنه أشار إلى أن هناك جهوداً لتقليص هذه الفترة.