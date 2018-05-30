"الفيفا": لابديل للحكم المرداسي في كأس العالم

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الأربعاء، أن الحكم السعودي فهد المرداسي، الذي أوقفته بلاده مدى الحياة في وقت سابق هذا الشهر، بسبب إدانته بطلب رشوة، للتلاعب بنتيجة مباراة، لن يتم استبداله بغيره، للمشاركة في كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أسبوعين أنه استبعد المرداسي من إدارة نهائي كأس الملك، بعد أن أبلغ حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، في ذلك الوقت، المسؤولين عن تواصل الحكم معه، من أجل الحصول على مبلغ مالي، مقابل مساعدة فريقه على الفوز بالمباراة ضد الفيصلي.

وأكد الفيفا في بيان له أنه تم "وبأثر فوري" سحب اختيار المرداسي للمشاركة في إدارة مباريات بكأس العالم.

وأضاف البيان: "اتخذت لجنة الحكام في الفيفا قراراً بألا يتم استبدال المرداسي"، مؤكدة أن الحكمين المساعدين في طاقمه وهما محمد العبكري وعبد الله الشلوي قد جرى استبعادهما.