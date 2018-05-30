منتخب البرتغال يواصل الاستعداد لنهائيات كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

لعل نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، تكون آخر بطولة كأس عالم لنجم البرتغال كريستيانو رونالدو"33 عاماً"، وسيأمل رونالدو الفوز بالكأس أكثر من أي وقت مضى.

وكان رونالدو فاز بأول كأس في بطولة دولية كبرى مع البرتغال في كأس أمم أوروبا 2016.

ويقود رونالدو الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغال في النهائيات الروسية بعد أسبوعين للعب في مجموعة صعبة، تضم الجارة إسبانيا التي يلعب ويحقق الألقاب مع فريق عاصمتها ريال مدريد.

ويقر مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس بأن المنتخب البرتغالي ليس من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب العالمي.

واختار المدرب التشكيلة ذاتها التي فازت بلقب كأس أمم أوروبا قبل عامين، باستثناء ناني وريناتو سانشيز.

وسيساعد رونالدو في هجوم المنتخب، المهاجم أندريه دياز، والذي شارك للمرة الأولى مع البرتغال ضمن بطولة كأس القارات في روسيا العام الفائت، والتي فازت البرتغال بالمركز الثالث فيها.