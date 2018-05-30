المنتخب الأرجنتيني يقسو على هايتي استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تغلب المنتخب الأرجنتيني على هايتي 4- 0، في بوينوس آيرس، وذلك في لقاء ودي أخير له بين جماهيره قبل خوض نهائيات مونديال روسيا التي تنطلق 14 يونيو.

وخلافاً لمباراته الودية الأخيرة التي تلقى فيها هزيمة قاسية جداً على يد إسبانيا 1-6 في 27 مارس الماضي، لم يجد لاعبو المدرب خورخي سامباولي صعوبة في تخطي عقبة هايتي بفضل ثلاثية لنجمهم وقائدهم ليونيل ميسي.

وكان في إمكان العملاق الأميركي الجنوبي أن يخرج بنتيجة كاسحة منذ الشوط الأول للقاء لكن الحارس جوني بلاسيد تعملق في وجه محاولات أنخل دي ماريا وغونزالو هيغواين وميسي، وكاد حتى أن ينقذ ركلة الجزاء التي نفذها الأخير في الدقيقة 17 بعدما لمس الكرة بأصابعه.

وأجبر الحارس الحالي لأولدهام اثلتيك الإنكليزي، أبطال مونديالي 1978 و1986 على الانتظار حتى الشوط الثاني لإضافة الهدف الثاني عبر ميسي، الذي سقطت الكرة أمامه بعدما أبعد بلاسيد رأسية لجيوفاني لو سيلسو، فتابعها نجم برشلونة الإسباني في الشباك في الدقيقة 58.

ثم أكمل ميسي ثلاثيته وسجل هدفه الدولي الـ 64، معززاً مكانته كأفضل هداف في تاريخ بلاده بفارق 10 أهداف عن غابريال باتيستوتا، بعد 8 دقائق، مسجلاً ثلاثيته الدولية الأولى منذ أن منح بلاده الفوز المصيري، الذي ضمن لها بطاقة التأهل إلى روسيا 2018 في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية ضد الأكوادور.

ومنح سيرخيو أغوريو الذي دخل بدلاً من هيغواين، فريق سامباولي الهدف الرابع في الدقيقة 68.