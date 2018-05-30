ريال مدريد يواصل تربعه على صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي للأندية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





واصل فريق ريال مدريد الإسباني تربعه على صدارة تصنيف الأندية الصادر من الاتحاد الأوربي لكرة القدم، حيث تصدر الترتيب للمرة الخامسة على التوالي، فيما قفز فريق أتلتيكو مدريد مركزين ليحتل مركز الوصافة.

واعتمد الاتحاد الأوروبي في تصنيفه على نتائج الفرق في المسابقات الأوروبية خلال الخمس مواسم الماضية.

وجاء فريق بايرن ميونخ الألماني في المركز الثالث، في حين احتل فريق برشلونة، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2015، المركز الرابع.

ودخل فريق مانشستر سيتي في قائمة المصنفين العشر الأوائل للمرة الأولى في تاريخه باحتلاله المركز الثامن، في حيث قفز فريق ليفربول 12 مركزاً عن الموسم الماضي ليحتل المركز الثاني والعشرين.

وجاء فريق يوفنتوس الإيطالي في المركز الخامس، فيما احتل فريق إشبيلية، الذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري الأوروبي منذ 2014، المركز السادس.

فيما احتلت فرق باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأرسنال ودورتموند المراكز من السابع إلى العاشر على الترتيب.