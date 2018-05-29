منتخب الدنمارك يستعد لخوض منافسات مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سببان يدفعان الجميع لأخذ منتخب الدنمارك بعين الاعتبار في حسابات كأس العالم، أولهما عام 1992، حينما فاز المنتخب بالبطولة الأوروبية، دون أي استعدادات مسبقة، بعيد استبعاد يوغوسلافيا التي كانت تخوض حربها الأهلية، وكان هذا الفوز هو أحد أكثر الألقاب بعداً عن التوقعات في تاريخ كرة القدم الدولي.

والسبب الثاني هو كريستيان إريكسين، فبلاعب خط الوسط المايسترو معافى سليماً، تؤمن الدنمارك بأن لا شيء مستحيل.

وستكون هذه المشاركة الخامسة للدنمارك في كأس العالم، وكان المنتخب قد خرج من مجموعته في ثلاث من المشاركات الأربعة الماضية، واصلاً إلى ربع النهائي عام 1998.

ويتجه المنتخب إلى كأس العالم بمعنويات عالية، فهو الفريق المصنف بالمرتبة الـ 12 على العالم، والثامن على أوروبا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتلعب الدنمارك ضد البيرو في 16 يونيو، تليها مباراتان مع أستراليا وفرنسا في 21 - و26 من الشهر نفسه على التوالي.