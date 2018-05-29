منتخب إسبانيا يواصل استعداداته لمونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تواصل إسبانيا استعداداتها لنهائيات كأس العالم 2018، بجلسة تدريبية في مدريد، بحضور وجوه مألوفة شاركت في المباراة الأخيرة التي حقق فيها المنتخب الفوز، بستة أهداف لهدف واحد، على الأرجنتين، بما في ذلك إيسكو، ودييغو كوستا، وياغو أسباس.

لكن أحد أكثر التفاصيل المثيرة للجدل في تشكيلة جولين لوبيتيغوي، هو استبعاد هداف تشيلسي ألفارو موراتا، إضافة إلى ماركوس ألونسو، وفابريغاس، وأندير هيريرا، وهيكتور بيليرين.

ويتدرب المنتخب استعداداً للقاء الأحد المقبل الودي ضد سويسرا في فياريال، تليها مباراة المنتخب مع تونس في روسيا، يوم الثامن من يونيو المقبل.

يذكر أن المنتخب الإسباني، يلعب في المجموعة الثانية مع البرتغال، والمغرب، وإيران.