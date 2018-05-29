ليفربول الإنجليزي يتعاقد مع البرازيلي فابينيو

الشارقة 24 - أسعد خليل:





أعلن ناديا موناكو الفرنسي وليفربول الإنجليزي، عن توصلهما لاتفاق بشأن تخلي الأول عن مدافعه البرازيلي فابينيو للثاني مقابل 50 مليون يورو.

وشارك فابينيو البالغ من العمر 24 عاماً في 4 مباريات مع المنتخب البرازيلي، وسينضم لليفربول رسمياً في أول يوليو المقبل بعد اجتياز الفحوص الطبية.

وذكرت تقارير صحافية أن ليفربول سيدفع 45 مليون يورو بجانب 5 ملايين يورو أخرى، كحوافز لضم اللاعب الذي يجيد أيضاً الأدوار الدفاعية.

وقال فابينيو للموقع الرسمي لليفربول "متحمس لهذه الخطوة".

وأضاف "إنه شيء لطالما أردته، إنه فريق كبير، البنية الأساسية للنادي تبدو استثنائية".