طبيب ليفربول يكشف تفاصيل الدقائق التالية على إصابة محمد صلاح

الشارقة 24 - أسعد خليل:





كشف روبن بونز، أخصائي العلاج الطبيعي بنادي ليفربول الإنجليزي، تفاصيل الدقائق الـ 60 التالية على إصابة اللاعب المصري محمد صلاح في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي جمع بين ريال مدريد وليفربول، السبت الماضي، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان صلاح قد سقط مصاباً في الدقيقة الـ 29 من المباراة، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وذلك إثر تدخل عنيف من مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس ليتعرض النجم المصري لإصابة قوية في الكتف الأيسر.

وقال بونز، الذي يحظى بثقة صلاح الكبيرة، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أدركنا أن الإصابة خطيرة بمجرد سقوطه على الأرض لأنه لا يشتكي أبداً من أي شيء، كنا نخشى مما هو أسوأ من هذا".

واصطحب بونز النجم المصري إلى خارج الملعب ثم إلى أحد المستشفيات، وكان ينقل له أخبار المباراة خلال تواجده هناك.

وأضاف بونز قائلاً: "كنا في الملعب حتى الاستراحة، كان يعاني بشدة، كنت أحاول تهدئته وقلت له إنه لا يمكن فعل أي شيء، وإنه ليس عليه أن يقلق بشكل مبالغ فيه، لقد كانت لحظة البحث عن حلول وليست الأسف لأنه لم يكن ينفع بشيء".

وخلال فترة الراحة بين شوطي المباراة انتقل بونز برفقة صلاح إلى أحد المستشفيات من أجل إجراء فحوصات.

واعترف بونز أن صلاح لم يتوقف عن التفكير في المباراة التي يخوضها زملائه طوال فترة مكوثه في المستشفى.