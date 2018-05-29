جولدن ستيت يبلغ نهائي دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف هيوستن روكيتس على ملعب تويوتا سينتر فريق جولدين ستيت واريورز في المباراة السابعة والأخيرة في سلسلة لقاءاتهما في نهائي المجلس الغربي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

كانت الكفة متقاربة في الشوط الأول إلى أن أفلح جيمس هاردين في تسجيل رمية لفريق هيوستن ساعدته على التقدم، ومضى الفريق ليحافظ على تقدمه وينهي الشوط الأول متفوقا بـ 24 نقطة مقابل 19 نقطة.

وتوالت الرميات في النصف الثاني من اللقاء لفريق جولدين ستيت من كلاي تومسون الذي سجل 19 نقطة، والنجم كيفين دورانت، الذي قاد هجوم جولدين ستيت بـ 34 نقطة، ليقوده للفوز بالمباراة بـ 101 مقابل 92.

ولحق واريورز بذلك في النهائي بفريق كليفلاند كافاليرز، الذي حسم تأهله على ملعب بوسطن سلتيك، لتكون المواجهة الرابعة على التوالي بين واريورز وكافاليرز في الدور النهائي.