تونس والبرتغال تتعادلان ودياً استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضافت البرتغال، منتخب تونس في مدينة براغا في مباراة ودية تأتي في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

لم يشارك في المباراة نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، لأنه لا يزال يعاني من إرهاق المشاركة في مباراة السبت الماضي ضد ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بدأت البرتغال المباراة بقوة وتقدمت في الدقيقة 23 بتسديدة بالرأس من أندري سيلفا، وضاعف جواو ماريو تفوق البرتغال في الدقيقة 34 للمباراة.

لم يستسلم نسور قرطاج لذلك التأخر بل صارعوا بطل أوروبا ببسالة وأفلح أنيس البدري في تقليص الفارق في الدقيقة 39.

وجاء النجم فخرالدين بن يوسف ليحرز هدف التعادل لتونس في الدقيقة 64 ليقودها لإنهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل منتخب.

وسوف تخوض البرتغال مباراتين وديتين ضد بلجيكا والجزائر قبل أن تستهل مشاركتها في مونديال روسيا بمباراة في 15 يونيو في مدينة سوتشي ضد إسبانيا، ثم ستجابه بعد ذلك منتخبي المغرب وإيران في المجموعة الثانية للبطولة.

بينما ستخوض تونس مباراتين وديتين ضد تركيا وإسبانيا قبل التوجه إلى روسيا حيث ستخوض مباراتها الأولى في كأس العالم في 18 يونيو ضد إنجلترا ثم ستجابه بعد ذلك منتخبي بلجيكا وبنما في المجموعة السابعة للبطولة.