محمد صلاح يبدأ مرحلة العلاج من إسبانيا

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، بدأ برنامجه العلاجي استعداداً للعودة للملاعب.

وقال الاتحاد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": صلاح بدأ الأحد برنامجه العلاجي، ويتوجه إلى إسبانيا يوم الثلاثاء لاستكمال علاجه، وأبو ريدة وطبيب المنتخب يلتقيان به هناك الأربعاء المقبل.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في الكتف، من قبل الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الفحوصات الطبية، أن صلاح يحتاج إلى 3 أسابيع لاستكمال العلاج، قبل العودة للملاعب للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.