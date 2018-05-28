بلجيكا تستعد لمونديال روسيا بـ 3 وديات

الشارقة 24 – أسعد خليل :

حذر المدرب روبيرتو مارتينيز لاعبي المنتخب البلجيكي لكرة القدم، من أن طريق التأهل من دور المجموعات في كأس العالم في روسيا، لن يكون سهلاً معبداً.

ويعسكر المدرب ولاعبوه في توبيز جنوب العاصمة البلجيكية بروكسل، ويستضيف المنتخب ثلاثة منتخبات للعب ثلاث وديات قبل السفر إلى روسيا.

وتلعب بلجيكا مواجهتها الودية الأولى مع بطل أوروبا البرتغال، يوم الثاني من يونيو المقبل، ثم تلاقي مصر وكوستاريكا في بروكسل.

ويصنف الاتحاد الدولي للعبة بلجيكا في المركز الثالث على مستوى العالم، ويلعب المنتخب في مجموعة تضم بنما وتونس وإنجلترا.

ويرى مارتينيز، أن على البلجيكيين أن يحلموا بالفوز بكأس العالم، ويحث لاعبيه على رفع مستوى الطموحات.

وفي روسيا، تستهل بلجيكا مشاركتها في نهائيات كأس العالم بلقاء بنما، ثم تلاقي تونس، وتختتم مبارياتها أمام إنجلترا.