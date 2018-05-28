استعدادات قوية من المنتخب السعودي لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يأمل محبو المنتخب السعودي لكرة القدم نتائج طيبة في روسيا، علماً أن منتخبهم هو صاحب المرتبة الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنه غيّر مدربه 3 مرات في 3 أشهر.

ويدرب المنتخب الأخضر حالياً المدرب خوان أنطونيو بيزي خلفاً للمدرب إدغاردو باوزا، الذي أقيل في نوفمبر 2017، ويعمل بيزي على تحسين لياقة اللاعبين، ويبدو أن خطته تعمل كما يشتهي، إذ تفوق منتخبه على كل من الجزائر واليونان بهدفين نظيفين في مواجهتين وديتين الشهر الفائت.

هذا وتلاقي السعودية إيطاليا في سويسرا، قبل أن تلاقي البيرو يوم الثالث من يونيو، وبطل العالم منتخب ألمانيا بعدها 5 أيام، قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وتلاقي السعودية روسيا المستضيفة في المواجهة الافتتاحية للبطولة 14 يونيو.

يشار إلى أن السعودية تلاقي بعد روسيا في النهائيات، منتخبي الأورغواي، الأربعاء 20 يونيو، ثم مصر الإثنين 25 منه.