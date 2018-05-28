كليفلاند كافالييرز يبلغ نهائي دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل ليبرون جيمس 35 نقطة ساعدت فريق كليفلاند كافالييرز في الفوز على فريق بوسطن سيلتك بـ 87 نقطة مقابل 79 في المباراة السابعة والمصيرية بين الفريقين.

وبهذا الانتصار فاز فريق كليفلاند بلقب دوري القسم الشرقي بـ 4 انتصارات مقابل 3 هزائم.

في الربع الأول هيمن فريق بوسطن على مجريات اللعب وتقدم بـ 26 نقطة مقابل 18. وفي الربع الثاني نجح فريق كليفلاند في تقليص الفارق إلى لينتهي الشوط بتقدم بوسطن بـ 43 نقطة مقابل 39.

وفي الربع الأخير، نجح كليفلاند في خطف الفوز في ظل تألق ليبرون جيمس الذي سجل 35 نقطة.

وبهذا الفوز تأهل كليفلاند لنهائي دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية والذي سيقابل فيه الفائز من اللقاء الذي يجمع بين فريقي هيوستن روكيتس وغولدن ستيت واريورز.