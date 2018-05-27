نوادر مونديال 1930: لاعب يُبدع في حراسة المرمى ولا وجود للتبديل

الشارقة 24 – أسعد خليل :

في حلقتنا الأولى من "نوادر طريفة من المونديال"، سنتحدث عن المباراة الأولى في تاريخ كأس العالم، والتي جرت في الأوروغواي عام 1930، حيث شهد اللقاء الأول بين فرنسا والمكسيك حادثاً لم يكن متوقعاً، فعندما كانت فرنسا متقدمة بالنتيجة على المكسيك بهدف، على ملعب بنيارول، اصطدم الحارس الفرنسي أليكس تيبو بمهاجم المكسيك ميخيا، ليخرج الحارس من اللقاء بسبب الإصابة .

ولأن قوانين اللعب آنذاك، لم تسمح بالتبديل، فقد شغل لاعب الوسط شانتريل مركز حراسة المرمى، وأجاد به كثيراً، لينتهي اللقاء بفوز فرنسا 4-1 على حساب المكسيك.