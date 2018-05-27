في أول مباراة بكأس العالم في الأوروغواي

نوادر مونديال 1930: لاعب يُبدع في حراسة المرمى ولا وجود للتبديل

  • الأحد 27, مايو 2018 في 10:28 م
  • منتخب فرنسا 1930
    منتخب فرنسا 1930
هذه سلسلة كتابات ننشرها دورياً، تتضمن معلومات نادرة عن تاريخ كأس العالم لكرة القدم، على شكل حلقات نطلق عليها اسم "نوادر طريفة من المونديال".
الشارقة 24 – أسعد خليل :
 
في حلقتنا الأولى من "نوادر طريفة من المونديال"، سنتحدث عن المباراة الأولى في تاريخ كأس العالم، والتي جرت في الأوروغواي عام 1930، حيث شهد اللقاء الأول بين فرنسا والمكسيك حادثاً لم يكن متوقعاً، فعندما كانت فرنسا متقدمة بالنتيجة على المكسيك بهدف، على ملعب بنيارول، اصطدم الحارس الفرنسي أليكس تيبو بمهاجم المكسيك ميخيا، ليخرج الحارس من اللقاء بسبب الإصابة .
 
ولأن قوانين اللعب آنذاك، لم تسمح بالتبديل، فقد شغل لاعب الوسط شانتريل مركز حراسة المرمى، وأجاد به كثيراً، لينتهي اللقاء بفوز فرنسا 4-1 على حساب المكسيك.