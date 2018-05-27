ريتشاردو بطلاً لسباق موناكو للفورمولا 1

الشارقة 24 – أسعد خليل :

حصد الأسترالي دانييل ريتشاردو سائق فريق ريد بول، لقب سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا1 .

وتصدر ريتشاردو التجارب الحرة الثلاث، بالإضافة إلى التجارب الرسمية، قبل أن يفوز بالسباق متفوقاً على سيباستيان فيتيل سائق فيراري، ولويس هاملتون سائق مرسيدس.

وعوّض ريتشاردو فرصة الفوز في ذات الحلبة في 2016، وأعطى فريقه سبباً للاحتفال بخوضه السباق رقم 250 في منافسات الفورمولا1.

وتقدم ريتشاردو للمركز الثالث في فئة السائق، بعدما حقق الفوز بالسباق الثاني له هذا الموسم والسابع له في مسيرته، برصيد 73 نقطة.

فيما واصل هاملتون بطل العالم، تصدر جدول الترتيب برصيد 110 نقاط، فيما جاء فيتيل في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.