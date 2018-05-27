منتخب السويد يستعد لخوض نهائيات كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





سيتعين على السويديين المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا بعد أسابيع بدون نجمهم زلاتان ابراهيموفيتش، وكان ابراهيموفيتش الذي اعتزل اللعب دوليا عام 2016 سجل 62 هدفاً في 116 مواجهة للمنتخب.

ويلعب زلاتان صاحب الـ 36 سنة حالياً مع لوس أنجلوس غالاكسي في الولايات المتحدة، وهذا يعني أنه سيتابع مواجهات السويد مشجعاً من كاليفورنيا.

لكن البعض يرى أن في غياب زلاتان فوائد للمنتخب، لأن الخطة ستعتمد اللعب الجماعي بدلاً من التركيز على إيصال الكرة لنجم واحد.

هذا وتأهلت السويد إلى نهائيات كأس العالم بعد أن لعبت ملحقا أوروبيا مع إيطاليا، وحرمت العالم من مشاركة الإيطاليين في البطولة الكبرى.

ويقود المهاجم ماركوس بيرغ هجوم السويد في غياب ابراهيموفيتش، وهو سجل 8 أهداف في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ويلعب بيرغ لنادي العين الإماراتي، وهو هداف دوري الخليج العربي، وقبلها لعب في باناثينايكوس اليوناني.

يشار إلى أن السويد تلعب في المجموعة السادسة في النهائيات مع كوريا الجنوبية وألمانيا والمكسيك.