منتخب بنما يواصل الاستعدادات لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





ليست كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في بنما، إذ يفضل أبناؤها رياضتي البيسبول والملاكمة، لكن حمى المستديرة أصابت البلاد حين نجح منتخبها لكرة القدم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت بنما فازت بوصافة كأس أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي مرتين في تاريخها، وجاء تأهلها إلى نهائيات روسيا على حساب الولايات المتحدة الأميركية، رغم أن عدد سكان بنما يقارب الأربعة ملايين نسمة، في حين يقارب عدد سكان الولايات المتحدة 320 مليوناً.

هذا وتلعب بنما في مجموعة صعبة في النهائيات في روسيا، تجمعها مع إنجلترا وبلجيكا وتونس.

ويأمل هيرنان داريو غوميز مدرب بنما أن يتحلى لاعبو منتخبه بروح المنافسة، ويقول إنه يخشى مهاجمين سريعين في البطولة هما البلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي هاري كين.

ولتجنب الهزائم الثقيلة، فإن المدرب يجرب خطة اللعب بخمسة مدافعين، وقد آتت الخطة أكلها حين خسرت بنما مؤخراً مع الدنمارك في مواجهة ودية بهدف واحد.