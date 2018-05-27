بفوزه على ليفربول

ريال مدريد يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ13

  • الأحد 27, مايو 2018 في 1:16 ص
  • فرحة لاعبي الريال بالتتويج
    فرحة لاعبي الريال بالتتويج
أكد ريال مدريد هيمنته على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن توّج باللقب الثالث على التوالي والـ13 في تاريخه، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي 3-1 في النهائي.
الشارقة 24 – أسعد خليل :
 
حصد نادي ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي، والـ13 في تاريخه، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي 3-1 في النهائي .
 
ويدين الريال بالفضل الكبير في هذا الفوز، إلى نجمه الويلزي البديل جاريث بيل الذي لعب في وسط الشوط الثاني، ليسجل هدفين للفريق.
 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم افتتح الريال التسجيل عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 51، ثم تعادل السنغالي ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 56، فيما أضاف البديل جاريث بيل هدفي الريال الآخرين في الدقيقتين 64 و84.