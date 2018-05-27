ريال مدريد يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ13

الشارقة 24 – أسعد خليل :

حصد نادي ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي، والـ13 في تاريخه، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي 3-1 في النهائي .

ويدين الريال بالفضل الكبير في هذا الفوز، إلى نجمه الويلزي البديل جاريث بيل الذي لعب في وسط الشوط الثاني، ليسجل هدفين للفريق.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم افتتح الريال التسجيل عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 51، ثم تعادل السنغالي ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 56، فيما أضاف البديل جاريث بيل هدفي الريال الآخرين في الدقيقتين 64 و84.