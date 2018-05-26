ريال مدريد وليفربول الإنجليزي... إنجازات كبيرة وتاريخ عريق

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وليفربول الإنجليزي، لنتعرف على طرفي النهائي الكبير .

ليفربول في سطور

وفيما يلي نبذة مختصرة عن ليفربول الإنجليزي، قبل مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم :

تأسيس النادي : عام 1892 .

ألقاب النادي : الريدز.

الاستاد وسعته: أنفيلد "54 ألفاً و74 مقعداً".

مالك النادي: مجموعة فينواي الرياضية.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

الإنجازات :

خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا

ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حالياً".

ثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي

18 لقباً في الدوري الإنجليزي.

سبعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ثمانية ألقاب في كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

15 لقباً في الدرع الخيرية "درع الاتحاد الإنجليزي حالياً".

ريال مدريد في سطور

وفيما يلي نبذة مختصرة عن ريال مدريد الإسباني، قبل مباراته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم :

تأسيس النادي : عام 1902 .

ألقاب النادي: الميرينجي - الأبيض – النادي الملكي.

الاستاد وسعته: سانتياجو برنابيو "81 ألفاً و44 مقعداً".

رئيس النادي: فلورنتينو بيريز

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان

الإنجازات :

ستة ألقاب في كأس انتركونتيننتال وكأس العالم للأندية.

12 لقباً في دوري أبطال أوروبا.

لقبان في كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حالياً".

أربعة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.

33 لقباً في الدوري الإسباني.

19 لقباً في كأس إسبانيا.

عشرة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.