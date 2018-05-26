القضاء السويسري يبرىء الفرنسي ميشال بلاتيني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

برأ القضاء السويسري، الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الموقوف من الاتحاد الدولي، لنيله مبلغ 1.8 مليون يورو من دون عقد مكتوب.

وبموازاة الإيقاف من قبل الفيفا، فإن القضاء السويسري كان استمع إلى اللاعب الدولي الفرنسي السابق كـ "شخص استدعي لتقديم المعلومات".

وهذه القضية الجنائية التي فتحت في سبتمبر 2015 استهدفت أيضاً السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا.

وأوقف بلاتر وبلاتيني بسبب دفعة قدرها 1.8 مليون يورو تلقاها الفرنسي من الفيفا، لقاء خدمات قدمها له من دون عقد مكتوب.