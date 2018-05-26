ليفربول يضع اللمسات الأخيرة على استعداداته للقاء ريال في نهائي الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:





سيقابل فريق ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا مهمة صعبة عندما يواجه حامل اللقب في آخر موسمين "ريال مدريد" في النهائي.

ويتطلع الريال إلى تحقيق اللقب للموسم الثالث على التوالي، ليصبح أول فريق يفوز باللقب في 3 مواسم وللمرة الـ 13 في تاريخ المسابقة.

في حين يسعى ليفربول في الفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه، ولأول مرة منذ عام 2005 عندما فاز على اي سي ميلان في المباراة الدرامية في اسطنبول.

أبناء يورغن كلوب سيعتمدن على الثلاثي الهجومي، المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني.