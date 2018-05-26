كليفلاند كافاليرز يتعادل مع بوسطن في نهائي القسم الشرقي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





استضاف فريق كليفلاند كافاليرز فريق بوسطن سيلتيك، وهو يتخلف بـ 3 هزائم مقابل فوزين، لذلك توجب عليه الفوز من أجل الحفاظ على آماله في تحقيق لقب دوري القسم الشرقي.

في النصف الأول من اللقاء انتزع فريق كليفلاند التقدم بواقع 34-33 بعد سلة ثلاثية أحرزها ليبرون جيمس.

ومن سلة سجلها جوردان كلاركسون زاد فريق كليفلاند من تقدمه بـ 44 نقطة مقابل 34، وفي الربع الثالث سجل ليبرون جيمس سلة زادت من تقدم كليفلاند بواقع 65 نقطة مقابل 49 نقطة.

وفي الربع الأخير واصل ليبرون جيمس تألقه وسجل باللقاء 46 نقطة ساعدت فريق كليفلاند في الفوز بالمباراة بـ 109 نقاط مقابل 99 نقطة.

وبهذا الفوز أصبحت النتيجة التعادل بين الفريقين بـ 3 انتصارات لكل منهما، حيث ستحدد المبارة السابعة والأخيرة، التي ستقام، الإثنين، الفائز بلقب دوري القسم الشرقي.