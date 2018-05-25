منتخب كرواتيا يستعد للمشاركة في مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

كانت المشاركة الأولى لكرواتيا في نهائيات كأس العالم قبل عشرين عاماً، وفاجأ منتخبها آنذاك العالم حين حلّ ثالثاً في البطولة.

واليوم، يأمل محبو كرواتيا أن يحقق منتخبهم، الذي يضم العديد من النجوم الكبار، إنجازاً مشابهاً.

ولم يكن مشوار تأهل كرواتيا إلى النهائيات سهلاً، إذ أجبر المنتخب على لعب مواجهة ملحق أوروبي في التصفيات.

وستتجه الأنظار نحو صانعي ألعاب ريال مدريد وبرشلونة، لوكا مودريتش وإيفان راكايتيتش، ومهاجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش، في روسيا.

ويرأس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم دافور شوكر، الذي كان مهاجم كرواتيا في كأس العالم في فرنسا قبل عشرين سنة، والذي كان هداف البطولة.

وبعد تلك المشاركة الذهبية في فرنسا عام 1998، تأهلت كرواتيا ثلاث مرات إلى النهائيات في أعوام 2002 و2006 و2014، لكنها أقصيت من دور المجموعات في كل منها.

وستلعب كرواتيا في المجموعة الرابعة في كأس العالم، والتي تضم نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا.