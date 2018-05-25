منتخب إنجلترا يستعد بقوة لكأس العالم في روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يمثل إنجلترا في نهائيات كأس العالم في روسيا، منتخب شاب، ويأمل هذا المنتخب أن يضع حداً لمعاناة منتخب بلاده في مشاركاته في البطولات الدولية الكبرى.

وإذا سألت مشجعي إنجلترا عن ذكرياتهم مع كأس العالم، وكأس أمم أوروبا، فإن البعض سيحدثك عن هدف مارادونا باليد، وعن هدف غير محتسب لفرانك لامباراد في شباك ألمانيا، وعن مشاركة لم تذق فيها إنجلترا فوزاً في دور المجموعات، وعن إقصاء مخيب على يد آيسلندا، وعن إقالات لمدربين، بعضهم تورط في فضائح فساد، وغيرها من القصص المخيبة التي لا تليق ببلد شهد ولادة كرة القدم.

ولعل الإقصاء على يد آيسلندا في الدور الثاني لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم عام 2016، كان أسوأ ما شهدته كرة القدم الإنجليزية.

وفي كأس العالم قبلها، عام 2014، عرفت إنجلترا أقصر مشاركة لها في بطولة دولية، حيث لم تلعب أكثر من ثمانية أيام، أقصت بعدها وعاد لاعبوها أدراجهم وكلهم خيبة.

وعلى هذا، فإن مشجعي إنجلترا لا يعلقون كثيراً من الآمال على منتخب بلادهم، المشارك في نهائيات كأس العالم.

ويؤكد مدافع إنجلترا كايل ووكر، أن احتمال فوز إنجلترا بكأس العالم هذا العام، سيكون مثل احتمال تحقق معجزة.

ويدرب المنتخب حالياً غاريث ساوثغيت، الذي كان مدرباً لمنتخب الشباب، واختار تشكيلة من اللاعبين، أصبح معها منتخب إنجلترا من أقل المنتخبات خبرة في البطولة، إذ لا تضم إنجلترا سوى لاعبين يفوق عمرهما الثلاثين عاماً.

يشار إلى أن إنجلترا تستهل مشاركتها في النهائيات، بلقاء تونس يوم 18 من يونيو.