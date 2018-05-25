منتخب البرازيل يواصل الاستعداد لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل الفائز بكأس العالم خمس مرات من قبل، منتخب البرازيل، استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بإجراء حصة تدريبية في تيريسبوليس.

ومن المحتمل مشاركة نجم الفريق نيمار، في المباراة الافتتاحية أمام منتخب سويسرا في 17 يونيو المقبل .

مهاجم باريس سان جيرمان، ابتعد عن الملاعب منذ تعرضه لكسر في القدم، في الدوري الفرنسي في الـ 25 من فبراير .

لكن مدرب المنتخب تيتي، قام بضمه لتشكيلة البرازيل المشاركة في النهائيات، وقام مدرب الفريق تيتي بإشراك ويليان في خط الهجوم مع نيمار وغابرييل جيسوس .