هيوستن روكتس يتقدم على غولدن ستيت في نهائي القسم الغربي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أصبح هيوستن روكتس على بعد فوز من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى منذ أيام الأسطورة حكيم اولادجوان، وذلك بتقدمه على غولدن ستيت حامل اللقب 3-2 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية.

وبعدما نجح في إيقاف سلسلة انتصارات غولدن ستيت على أرضه في الـ"بلاي اوف" عند 16 مباراة متتالية، تمكن فريق المدرب مايك دانتوني من حسم اللقاء الخامس على ملعبه "تويوتا سنتر" بنتيجة 98-94، وأصبح بذلك على بعد فوز من النهائي.

وفي حال كرر هيوستن السبت ما حققه الثلاثاء الماضي في "أوراكل ارينا"، سيحجز بطاقته إلى نهائي الدوري للمرة الأولى منذ 1994-1995، حين توج باللقب للموسم الثاني تواليا بقيادة حكيم "ذي دريم" اولادجوان وكلايد "ذي غلايد" دراكسلر، ونجوم آخرين مثل سام كاسيل وروبرت هوري، وكيني سميث وماريو ايلي وسكوت بروكس.